La actriz francesa Isild Le Besco denuncia por violación cuando era menor al director Benoît Jacquot

La actriz francesa Isild Le Besco ha presentado una denuncia contra el director galo Benoît Jacquot por violación cuando ella era una menor de edad ... de 15 años. Jacquot, al que la actriz acusa de haberla violado cuando tenía 16 años, negó a través de su abogado las acusaciones en su contra.

Después de llevar mucho tiempo dudando si denunciar a Jacquot o no ante la justicia francesa, Le Besco ha decidido finalmente dar este paso en plena nueva ola del movimiento #MeToo en el cine galo.

La denuncia ha sido presentada ante la brigada de menores por presunta violación de menor de más de 15 años y por violación. Los presuntos hechos que denuncia la actriz habrían ocurrido entre 1998 y 2007, precisó su abogado a la prensa francesa.

Según Le Besco, Jacquot, de 77 años, la tomó «como una musa y un objeto sexual» a partir de 1999. Cuando comenzaron su relación, ella tenía 16 años y él 52. Había 36 años de diferencia entre ellos. No todos los hechos que denuncia la actriz habrían prescrito.

«Con esta denuncia, no se trata tanto de atacar a Benoît Jacquot, sino de apoyar a las mujeres que lo hacen y que se exponen así públicamente. Moralmente me siento obligada, incluso si sola, no lo hubiera hecho», confiesa la actriz. «Utilizo mi pequeño caso para mostrar que Benoît Jacquot ha actuado conmigo como (lo ha hecho) con otras chicas», explicó la actriz al diario Libération.

La actriz, de 41 años, teme que su denuncia será «sin duda archivada» por los tribunales. Le Besco, que se dio a conocer gracias a la película «Sade» (2000) de Jacquot, no confía mucho en la justicia, después de haber presentado en varias ocasiones a lo largo de su vida denuncias sin que hayan prosperado, como ocurrió en 2018 cuando presentó una denuncia por violencias conyugales.

En 2020, Le Besco dirigió un videoclip contra las violencias coyungales en beneficio de la Fondation Des Femmes para recoger fondos para ayudar a mujeres maltratadas. En el video, aparecían las actrices Julie Gayet, Caroline Ducey, Rachel Khan; la humorista Kee-Yoon Kim; y la cantante Sylvie Hoarau.

La denuncia de Le Besco se suma a la presentada en febrero por la actriz francesa Judith Godrèche contra Jacquot por violación de menor en los años 80, cuando ella debutaba en el cine.

Godrèche, de 51 años, también denunció entonces por los mismos motivos al director de cine Jacques Doillon, expareja de la cantante franco-británica Jane Birkin y padre de la actriz Lou Doillon. Los dos realizadores niegan las acusaciones de la actriz.

El actor francés Gérard Depardieu será juzgado en Francia el próximo mes de octubre por agresiones sexuales a dos mujeres durante el rodaje en 2021 de la película «Les volets verts» de Jean Becker. Esta será la primera vez que el actor, denunciado en los últimos años por varias mujeres por agresiones sexuales y violación, se sentará en el banquillo de los acusados por uno de estos casos.