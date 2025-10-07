89 acertantes del sorteo de la Bonoloto se llevan 2.400 euros cada uno este martes

R. H. Martes, 7 de octubre 2025, 22:16

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este martes, 7 de octubre de 2025, ha correspondido a los números 5, 20, 24, 25, 46 y 49. El número complementario ha sido el 36 y el reintegro, el 1.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.362.080,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 89 boletos acertantes, premiados con 2.430,86 euros cada uno.