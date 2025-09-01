Un agraciado en el sorteo de La Primitiva se lleva 110.500 euros este lunes

R. H. Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:57 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este lunes 1 de septiembre de 2025 es la siguiente: 8, 9, 15, 29, 39 y 46. En cuanto al complementario, el número 24 ha sido el ganador. Y el reintegro es para el número 2. Por otra parte, la combinación ganadora del Joker fue 3073965.

En el sorteo de La Primitiva de este lunes no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo, donde un único acertante de máxima categoría podría ganar 5.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 3.915 de Aalicante, situado en el número 37 de la calle Churruca.

La recaudación del sorteo ascendió a 5.862.930 euros.

