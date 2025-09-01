HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de septiembre, en Extremadura?
El sorteo de la Bonoloto deja un premio de 325.685 euros

La recaudación del sorteo ascendió a 2.034.532 euros

R. H.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:09

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes deja su bote de 325.685 euros en Madrid capital. El premio de primera categoría (seis aciertos) fue validado en la Administración de Loterías nº 401, situada en el número 30 de la calle Boltaña.

También la jornada ha premiado a un ganador de segunda categoría en Getafe, también en la Comunidad de Madrid. Esta persona que selló su boleto en el número 27 de la avenida de Los Ángeles se embolsa 118.400 euros.

Los resultados de la Bonoloto de este lunes 1 de septiembre de 2025 son los siguientes: los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 2, 5, 6, 9, 26 y 43. El complementario ha sido el número 4 y el reintegro el 6.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.034.532 euros

