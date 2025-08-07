Un acertante del sorteo de La Primitiva de este jueves se lleva 1.090.000 euros

R. H. Jueves, 7 de agosto 2025, 22:25 | Actualizado 22:33h. Compartir

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 7 de agosto, ha estado formada por los números 03, 13, 19, 21, 24 y 26. El número complementario es el 33, el reintegro el 7 y el Joker, 4 717 666.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 11.152.065 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 49.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el el Despacho Receptor nº 03.700 de Novelda (Alicante), situado en Avda. Reyes Católicos, 78. . Se lleva 1.090.528,10 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen ocho boletos acertantes, ninguno en Extremadura. Estos afortunados se llevan 22.105,30 euros cada uno.

Por su parte, de Tercera Categoría (5 aciertos) hay 352 boletos acertantes premiados con 921,05 euros, mientras que de Cuarta Categoría (4 aciertos) hay 17.004 boletos acertantes con un premio de 27,73 euros.