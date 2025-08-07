Un agraciado en el sorteo de la Bonoloto gana 370.000 euros este jueves

R. H. Jueves, 7 de agosto 2025, 22:01 | Actualizado 22:25h. Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 7 de agosto, ha estado formada por los números 01, 15, 26, 31, 32 y 38. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 5.

La recaudación ha ascendido a 2.097.446,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto sellado en la Administración de Lotería Nº 3 de Soria, situada en el número 7 de la avenida Mariano Vicén. Este afortunado se lleva 370.629,01 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe también un boleto ganador, validado en la Administración de Lotería número 119 de Valencia, sita en el número 12 de la plaza Doctor Berenguer Ferrer. Este acertante se lleva 134.774,19 euros.

De tercera categoría (5 aciertos) existen 47 boletos acertantes, que recibirán 1.433,77 euros cada uno, mientras que de cuarta categoría (4 aciertos) hay 3.316 boletos acertantes, que recibirán 30,48 euros.