Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 400.000 euros este viernes

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 26 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 1, 8, 13, 36, 40 y 45. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 5.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.363.448 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 405.552,18 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de Móstoles (Madrid), situada en Baleares, 29.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 147.473,52 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 24.155 de Peñíscola (Castellón), situado en Playa, 22.

