¿Qué ha pasado este viernes, 26 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 400.000 euros este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.363.448 euros

R. H.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:44

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 26 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 1, 8, 13, 36, 40 y 45. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 5.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.363.448 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 405.552,18 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de Móstoles (Madrid), situada en Baleares, 29.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 147.473,52 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 24.155 de Peñíscola (Castellón), situado en Playa, 22.

