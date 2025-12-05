HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?

Un acertante del sorteo de Bonoloto gana más de 2.100.000 euros este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.990.793 euros

R. H.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:46

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 5 de diciembre de 2025, ha estado formada por los números 12, 19, 23, 25, 26 y 37. El número complementario es el 40 y el reintegro, el 3.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.990.793 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Porqueres (Girona), situada en Sant Andreu, 29. Este afortunado se lleva 2.136.303,65 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Corral de Almaguer (Toledo), situada en Hermano Rafael, 1. Este agraciado se lleva 178.533,77 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 119 boletos sellados y cada uno se lleva 750,14 euros.

