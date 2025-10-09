Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana 146.000 euros este jueves

R. H. Jueves, 9 de octubre 2025, 22:16 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 9 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 3, 4, 8, 14, 24 y 25. El número complementario es el 48 y el reintegro, el 5.

La recaudación ha ascendido a 2.565.517,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 146.259,78 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 6.290 de Lanzahíta (Ávila), situado en Sargentos Provisionales, 28.

Temas

Bonoloto