¿Qué ha pasado este lunes, 6 de octubre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 129.000 euros este lunes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.029.760,50 euros

R. H.

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:07

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 6 de octubre de 2025, ha correspondido a los números 14, 16, 20, 28, 41 y 45. El número complementario ha sido el 10 y el reintegro, el 6.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.029.760,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 129.321,65 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 32 de Gijón (Asturias), situada en C.C. Alcampo, Gijón-Roces, Ctra. N630, L-2

