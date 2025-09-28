HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 28 de septiembre, en Extremadura?
Una acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 110.000 euros este domingo

La recaudación ha ascendido a 1.915.766,50 euros

R. H.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:41

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 28 de septiembre, ha estado formada por los números 3, 6, 28, 35, 43 y 45. El número complementario ha sido el 47 y el reintegro, el 0.

La recaudación del sorteo ascendió a 1.915.766,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 118.809,39 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 43.230 de San Bartolomé (Las Palmas), situado en Ctra. Gral. San Bartolomé a Tinajo, 18.

