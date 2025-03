«No sé nada de las zanjas donde echaron las cerezas», dicen los cinco alcaldes del Jerte acusados de prevaricación

«No son competencia de un alcalde los vertidos de ese tipo», «no hice ningún bando sobre el vertido de las cerezas», «no pusimos carteles»... ... Estas frases las dijeron este martes, los cinco alcaldes y exalcaldes de localidades del Jerte acusados de prevaricar con el vertido de cerezas no aptas para el consumo, que eran de destríos, de fruta desechada para la venta.

Los que este martes se sentaron en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial de Cáceres, fueron los que en el año 2018 eran alcaldes de las localidades de Rebollar, Cabrero, Cabezuela del Valle, Navaconcejo y Tornavacas. Ellos mantienen que son inocentes, que solo son responsables de la basura municipal, la de los vecinos; pero no de las miles de toneladas de cerezas que se echaron en zanjas que recalcaron que sus ayuntamientos no abrieron. Insistieron que en sus municipios es normal que los productores de cerezas hagan zanjas en cualquier sitio para enterrar las cerezas que no sirven o incluso tirarlas al río. Sus abogados, por tanto, piden su absolución; pero la Fiscalía solicita para cada uno 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Para dos de los cinco acusados, si son condenados no les afectaría en absoluto en su vida porque ya no se dedican a la política, son los exalcaldes de Cabezuela del Valle y Navaconcejo; pero a los otros tres sí que les obligaría a dejar su asiento en su despacho de alcalde. Son el alcalde del PP de Rebollar, Félix Díaz Ramos; y dos del PSOE: José Antonio Recio, de Tornavacas; y María Fe Plata Herrero, regidora de Carcaboso, que es juzgada por lo ocurrido cuando fue alcaldesa de Cabrero.

Dirigentes del PP como Laureano León y José Ángel Sánchez Julia, y del PSOE como Miguel Ángel Morales han estado en la Audiencia de Cáceres apoyando a los acusados, de los que esperan que sean absueltos, como otros alcaldes de la zona, porque al principio se investigó a 15 alcaldes y la denuncia se archivó sobre diez de ellos.

Ampliar El alcalde de Rebollar, Félix Díaz, después de prestar declaración ante el tribunal. JORGE REY

El ministerio público acusa a los cinco procesados de dejar que se abrieran zanjas para echar las cerezas en mal estado en terrenos que había recuperado la Diputación Provincial de Cáceres. Eran terrenos que formaban parte del proyecto 'Recuperación ambiental de zonas degradadas en la Comarca del Valle del Jerte' en el que se habían invertido 109.908 euros, de los que 78.232 procedía de una subvención a cargo del Feder y el resto del dinero era de la Diputación Provincial.