Vega esperará el fallo de los tribunales sobre la impugnación antes de tomar una decisión

Esperar. Esperar a la resolución judicial sobre la demanda que han presentado tras la designación por parte del comité electoral provincial del PP del candidato a la alcaldía desoyendo la opinión unánime del comité electoral local. Esa es la actitud que han decidido adoptar Jaime Vega y el resto de los miembros de la junta local del PP, que ayer comparecieron ante los informadores para pronunciarse sobre el acuerdo del Comité Autonómico de Derechos y Garantías de suspender de militancia de manera cautelar al primero y apartarle de los cargos orgánicos que ocupa, como la presidencia de los populares moralos.

Un acuerdo que se ha tomado con tranquilidad, porque de alguna manera ya se lo esperaba y por entender que al ser cautelar y se va a recurrir, no cambia demasiado las cosas. También porque el grupo municipal va a seguir ejerciendo su labor de oposición, «como hemos hecho los últimos cuatro años trabajando para conseguir un Navalmoral mejor».

Vega desgranó después el contenido del escrito que ha recibido justificando su suspensión de militancia, pidiendo a los presentes que le dijeran qué descalificaciones ha vertido contra la dirección provincial y regional, como se le acusa. Porque, a su juicio, manifestar que el presidente provincial ha tenido una actitud caciquil no es una descalificación sino una evidencia, «ya que un cacique, según la RAE, es una persona que ejerce el poder que ostenta de manera abusiva». Como cree ha hecho Laureano León imponiendo a un candidato por encima de los procedimientos que establecen los estatutos del partido.

Esto es, que en las poblaciones menores de 20.000 habitantes, como Navalmoral, el comité electoral local elabora y propone las candidaturas y el provincial las aprueba. La designación que ha hecho la provincial es lo que han impugnado en los tribunales y ha admitido a trámite un Juzgado de Cáceres.

En ese sentido insistió que la decisión estaba tomada desde abril del año pasado, cuando el presidente «nos anunció que no contaba conmigo ni con la junta local para las elecciones municipales independientemente de lo que dijeran los estatutos. Y lo confirmó con una designación que consideramos ilegal».

Asimismo apuntó que es llamativo que el acuerdo de suspenderle se tome justamente ahora, después de presentar la demanda, cuando después de haber hecho las descalificaciones de las que le acusan le ofrecieron dos cargos para que dejara paso libre a otro candidato.

La voz de los afiliados

En otro momento recordó que nada más llegar María Guardiola a la presidencia regional del PP dijo que se tenía que escuchar la voz de los afiliados. «Y es evidente que aquí no se ha hecho, porque los afiliados no han tenido la opción de elegir a qué candidato preferían al no presentarse ninguno más, colocando a dedo a una persona que no ha pisado nunca la sede ni ha participado en ningún acto del partido».

«Estamos defendiendo la dignidad, la ética y la democracia», insistió, además de reconocer, a preguntas de los informadores, que han tenido contactos con otros partidos que les han ofrecido, incluso, incorporar al grupo entero, aunque por ahora no lo contemplan porque siguen considerando al PP su casa, a pesar de los aparatos «que quieren que nos vayamos».