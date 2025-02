El SES niega las críticas de CCOO sobre la limpieza del hospital de Navalmoral

Miguel Ángel Marcos Jueves, 14 de noviembre 2024, 08:24 Comenta Compartir

La dirección del hospital Campo Arañuelo asegura en un comunicado que no tiene constancia de las «condiciones infrahumanas» que sufre el personal del servicio de limpieza que ha denunciado CCOO, considerando que dicha acusación «es incierta».

Todo parte de un comunicado de CCOO en el que asegura que los trabajadores y trabajadoras de dicho servicio están siendo sometido a «penosas condiciones laborales, que les están llevando a serios problemas físicos y mentales», avanzando movilizaciones si no se corrige pronto.

Al mismo tiempo acusa de «inacción» a la dirección del hospital y al SES para proteger a la plantilla y hacer cumplir la normativa laboral, «pese se les ha trasladado la realidad con pruebas y documentación y la necesidad de darle una solución».

Ahí asegura que los «abusos, presiones e irregularidades son numerosos», citando que se hace imposible la conciliación y la organización del tiempo mediante cuadrantes que no se comunican ni se realizan adecuadamente; se obliga a volver al trabajo al personal en vacaciones o se elude especificar el turno de noche a las trabajadoras que lo cubren para no tener que pagar el plus al que tienen derecho, además de disponer de menos plantilla de la necesaria para poder limpiar todo el hospital.

Por todo ello piden no se prorrogue el contrato a las dos empresas que lo gestionan y se realice una nueva licitación.

Desde la dirección del hospital, además de negar las acusaciones, se dice que durante una reunión solicitada por las delegadas de los trabajadores con el área de Recursos Humanos se informó que en el periodo estival no se habían cubierto en su totalidad las vacaciones y bajas por Incapacidad Temporal.

«Esta situación, que incide en el cumplimiento del contrato de limpieza, ha motivado que se solicite a la empresa un estricto control y registro de la jornada laboral de los trabajadores, en línea con la normativa vigente».

Para terminar, el hospital apunta que su función principal es supervisar el cumplimiento del contrato en los aspectos y cláusulas aplicables. «Los requisitos laborales, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales recaen en la empresa, según las condiciones contractuales».

Apoyo del PSOE al personal

La reivindicación sindical ha encontrado el apoyo del grupo socialista, que no solo denuncia los «constantes incumplimientos del contrato y de los derechos laborales por parte de la empresa y el caso omiso de la gerencia del Área de Salud», si no que presentó en el pleno del lunes una moción urgente para que el Ayuntamiento apoye las reivindicaciones de las trabajadoras e inste al SES a desistir de la prórroga del contrato actual y a licitar uno nuevo.

La urgencia estaba motivada en que el contrato en vigor finaliza en febrero y los mecanismos administrativos para la prórroga que se pretende llevar a cabo se deben iniciar con dos meses de antelación.

«Lamentablemente, el Gobierno de Enrique Hueso votó en contra de la urgencia, por lo que no se pudo debatir la moción, demostrando lo poco que les importan los servicios públicos y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras», afirman.