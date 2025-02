«Seguramente dejaremos el trabajo en la funeraria», afirma el matrimonio de Torrejoncillo al que le han tocado 666.486 euros

«No tenemos hijos, pero tenemos nueve sobrinos y lo primero que vamos a hacer es darles unos buenos Reyes Magos, como ellos se merecen», ... afirma Amparo Rincón Sánchez, que con su marido celebraba este lunes por la tarde en su pueblo, en Torrejoncillo, que les han tocado 666.486 euros en La Primitiva.

Su marido es un hombre muy popular: Francisco Cordero Hernández, más conocido en Torrejoncillo como Paco 'Pardal', que ha sido 37 años árbitro de fútbol, que llegó a arbitrar partidos de tercera división; también ha sido mayoral de la ganadería de reses de Victorino Martín, llegando a viajar en 2015 a Venezuela con toros que iban a ser lidiados allí, haciéndole el famoso ganadero responsable del ganado. Precisamente como mayoral sufrió la cogida de un toro en el campo. También ha estado muchos años trabajando en la construcción.

Francisco y Amparo son los dos de Torrejoncillo, él tiene 62 años y ella 63. Bastante más de media vida la llevan compartiéndola uno con el otro. Lleva 37 años casados. «A esos 37 años -dice la mujer- tiene que sumarle usted los 9 años que estuvimos de novios».

El boleto premiado el pasado sábado fue sellado en Torrejoncillo en 'La Bodeguina' que regenta Manuel Gaspar, al que el pasado mes de octubre le tocó un premio de la Lotería Nacional de 60.000 euros. «Paco -cuenta Manuel- viene todos los lunes a echar la primitiva. Hace tres columnas, dos columnas son siempre las mismas y la tercera la cambia cada año. Yo le dije, '¿Qué haces con la tercera, pones los números de la semana pasada?', y me dijo, 'no, espera que la voy a cambiar'. No llevaba gafas, y le presté las de mi mujer para que cambiara los números. Los cambió y resulta que esa columna en la que cambió los números es en la que le ha tocado».

El matrimonio afortunado estaba este lunes por la tarde celebrando su suerte en 'La Bodeguina' con amigos y vecinos. «La verdad -contaba Francisco- es que sabíamos que nos había tocado la Primitiva el sábado por la noche. No íbamos a decir nada, pero bueno... La verdad es que estamos muy contentos».

La mujer señala que él, hace algo más de un año, estaba en paro y se puso a trabajar en una funeraria en el pueblo, «Seguramente ahora dejaremos la funeraria, porque tenemos ya dinero para tener una jubilación bastante cómoda. Nosotros hemos pasado fatigas, como todo el mundo; pero ahora estábamos bien, y de pronto nos viene este regalo. Ahora queremos disfrutar de este dinero con la familia».

Se da la circunstancia que recientemente también, a una hermana de Amparo, le tocó en la última Lotería de Navidad 62.500 euros.

La suerte sonríe al pueblo de Torrejoncillo.