Salen a concurso las obras para 'desatascar' la residencia de Navalmoral de la Mata

Tras muchos años sin avances –al menos que se hayan dado a conocer públicamente porque de manera interna parece que sí ha habido– algo se mueve en torno a la residencia de mayores construida por el Ayuntamiento hace más de una década, y que sigue sin funcionar para incredulidad, crítica y hasta mofa de los vecinos. De hecho su puesta en marcha es uno de los objetivos que se fijó el actual equipo de Gobierno al inicio del mandato.

Y es que ayer se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación convocada por el Consistorio para el contrato de 'Suministro y obras para la puesta en funcionamiento del Centro de Seccionamiento y Centro de Transformación de la residencia de mayores y centro de día anexo'.

Se trata de una actuación técnicamente compleja, como se reconoce en el pliego de la convocatoria, pero que resulta de absoluta necesidad para la «legalización y puesta en funcionamiento del centro de seccionamiento con celdas compactas 2l1p telemandadas conforme a norma IDE existente en la residencia, de propiedad municipal en la que se dispone de la edificación necesaria para la instalación».

Esa complejidad viene dada por la propia normativa del sector eléctrico. «Al tratarse de instalaciones muy específicas para el suministro de energía a todo el inmueble, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objetivo del contrato dificultará la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones».

El concurso se ha licitado en 95.000 euros más IVA para que el edificio disponga de energía eléctrica, «lo que no ocurre desde el año 2008 por múltiples problemas relacionados con la normativa del sector eléctrico», se insiste en las bases.

Las empresas interesadas en acometer los trabajos tienen hasta el día 25 para presentar propuestas, de las que únicamente se valorará el precio que ofrecerán. El plazo de ejecución será de seis meses.

Al ser preguntado por HOY, era evidente la satisfacción del alcalde, Enrique Hueso, ante el paso dado tras muchos meses de gestiones de todo tipo.

