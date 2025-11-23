HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

HINOJAL

Ruta en el entorno de Hinojal hoy

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

J. R. N. Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un año más desde la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Tajo Salor se ha organizado una ruta en el entorno de la localidad cacereña de Hinojal, este próximo domingo 23 de noviembre con una distancia de diez kilómetros. Todas aquellas personas que quieran participar deberán inscribirse llamando al teléfono 682 518 071, con autobús gratuito y aperitivo. El plazo de inscripción será hasta este próximo martes día 18 de noviembre, siendo las plazas limitadas.

hoy Ruta en el entorno de Hinojal hoy