LAS HURDES

Riberos del Tajo, Las Hurdes y Valle del Jerte premiadas por memoria histórica

J. R. Negro

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

‘Voces del ayer, raíces del mañana’, de la Mancomunidad Riberos del Tajo, ‘Hurdanísimas zurciendo saberes’, de Las Hurdes, y ‘Nosotras. Mujer y memoria en el Valle del Jerte’, del Valle del Jerte, son los tres proyectos en materia de Igualdad que han sido galardonados por la Diputación de Cáceres, en el marco de la convocatoria de ayudas publicadas para promover proyectos que contribuyan a la recuperación de la memoria histórica y colectiva de las mujeres en sus territorios.

Una convocatoria dirigida a las distintas mancomunidades, que han trabajado con el apoyo de las Oficinas de Igualdad, y que ha contado con un presupuesto de 100.000 euros. La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, acompañada de la diputada de Igualdad, Antonia Molina, ha hecho entrega de estos galardones.

