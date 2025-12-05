HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CORIA

Regresa por Navidad la Ruta de Belenes con cerca de 150 participantes

J. R. N.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

La Asociación Intramuros, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza un año más la tradicional exposición de belenes, una de las actividades navideñas más esperadas por vecinos y visitantes. En esta edición, la muestra se expande hacia la avenida principal de la ciudad, reforzando así su presencia fuera del Casco Histórico y siguiendo la estela del encendido navideño.

En torno a 150 belenistas de la localidad abrirán sus ventanas y escaparates para exhibir sus belenes, elaborados con una gran variedad de materiales y estilos. Los montajes podrán contemplarse desde el exterior, lo que garantiza un recorrido cómodo, accesible y seguro para todos los públicos. La Ruta de Belenes permanecerá abierta desde hoy hasta el 7 de enero, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad cauriense.

