Recogida de basuraleza en el Mirador de la Presa

La nueva convocatoria de Libera-1m2 será este sábado a las 10.30 horas en un lugar que acumula gran cantidad de residuos, abandonados por gente incívica: el Mirador de la Presa. Se facilitará el material necesario para la limpieza del entorno, como guantes y bolsas, además de un seguro a los participantes. Después de la actividad se entregará un avituallamiento proporcionado por el Ayuntamiento. Es necesario inscribirse previamente a través de los teléfonos 927 3901 32 y 628 415 910. Las plazas son limitadas.