MORALEJA

Reclaman subvenciones para formación y empleo

J. R. N.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento ha solicitado a la Junta subvención para un programa de formación y empleo en Hostelería y Turismo, área Restauración, con dos certificados de profesionalidad completos: servicios de bar y cafetería (nivel 2) y operaciones básicas de catering (nivel 1). El objetivo del programa será la formación de 12 alumnos con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas alternando el aprendizaje y la formación con un trabajo productivo y una posterior experiencia profesional en empresas de la zona.

