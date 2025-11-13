Reclaman subvenciones para formación y empleo

J. R. N. Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha solicitado a la Junta subvención para un programa de formación y empleo en Hostelería y Turismo, área Restauración, con dos certificados de profesionalidad completos: servicios de bar y cafetería (nivel 2) y operaciones básicas de catering (nivel 1). El objetivo del programa será la formación de 12 alumnos con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas alternando el aprendizaje y la formación con un trabajo productivo y una posterior experiencia profesional en empresas de la zona.