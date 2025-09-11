'Tu pueblo, tu empresa' reparte 1.500 euros en Malpartida de Cáceres

J. R. N. Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Malpartida de Cáceres acogió un bingo golfo y el sorteo de los cheques de la campaña de emprendimiento 'Tu pueblo, tu empresa'. Se sortearon tres cheques de 500 euros, que se fueron a los números 3.165 repartido en la tienda La Alberca, el 9.337 adquirido en la peluquería 'Desenre2', y el 21.669 de la tienda La Alberca.

