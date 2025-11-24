Proyecto Hombre pone en marcha un Centro Rural de Día

Miguel ángel Marcos Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Proyecto Hombre tiene abierto desde el mes de julio un Centro Rural de Día en Navalmoral, aunque hasta ahora no se ha conocido. Tanto el centro como los programas que se llevan a cabo se presentaron el viernes.

Al acto asistieron representantes de la Guardia Civil y la Policía Local, de los Programas de Familia o miembros de los equipos de Orientación de los centros educativos de Secundaria de la zona, así como la coordinadora de los planes ambulatorios y de la comunidad terapéutica de Santa Barbara. También Óscar Salgado, miembro de la Unidad Pastoral y responsable de la Pastoral Social y Caritativa.

La técnico que se encarga del centro en Navalmoral, ubicado en los salones parroquiales de la calle Pedro de Valdivia, detrás del instituto Augustóbriga, explicó que es Proyecto Hombre y los programas que desarrolla. En dicho centro estará los jueves de 16.00 a 21.00 horas.

Proyecto Hombre Extremadura es una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde un enfoque «biopsicosocial basado en el abordaje de las personas con conductas adictivas y sus familias, contribuyendo a alcanzar su autonomía e inserción socio laboral».