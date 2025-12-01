HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

JARAÍZ DE LA VERA

El presupuesto de Jaraíz para 2026 asciende a casi seis millones de euros

P. D Samino

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

El pasado martes, 25 de noviembre, se aprobó el presupuesto municipal de Jaraíz de la Vera para el año 2026, el cual se ha incrementado en un 7,97% en relación al de este 2025, alcanzando la cifra de 5.866.959,94 euros.

La concejala de Hacienda, Sara García, calificó las previsiones de «muy reales, rigurosas y serias» y destacó que están elaboradas a través de la participación ciudadana.

La prioridad del equipo de Gobierno, dijo, es el mantenimiento, el bienestar de los jaraiceños y la mejora de los servicios que presta el Ayuntamiento, para lo cual realizará un esfuerzo fiscal, ya que continuarán congelados todos los impuestos y tasas municipales, así como las diferentes bonificaciones y exenciones a familias, a la creación y ampliación de empresas y generación de empleo.

Pese a no subir los impuestos, el Consistorio ingresa más, porque la población sigue creciendo en habitantes (107 más en el último año) y se crean más empresas en la localidad. Las inversiones en 2026 se incrementarán en un 12,19%, manifestó García.

