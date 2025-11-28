Presentan una Navidad con actos para todas las edades

J. R. N. Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La alcaldesa, Almudena Domingo, junto con los concejales del Ayuntamiento de Coria, ha presentado la programación oficial de la Navidad 2025-2026, una propuesta amplia, accesible y dirigida a todos los públicos, que combina tradición, innovación y espectáculos de gran formato. Esta edición estará marcada por una agenda «llena de ilusión, convivencia y espíritu navideño», así como por una importante novedad: la nueva iluminación artística de la catedral, que podrá disfrutarse desde principios de diciembre y que se convertirá en una de las estampas más representativas de estas fiestas.

La inauguración de la Navidad y la programación comenzará el viernes 5 de diciembre a las 19.00 horas en la Casa de Cultura con el acto del encendido oficial . Los más pequeños podrán disfrutar previamente de una minidisco infantil, y posteriormente se ofrecerá un espectáculo con cantantes en directo, animadores profesionales y bailarines, que culminará con una gran fiesta de la nieve para acompañar el encendido del alumbrado navideño.