Políticos y sindicatos aprueban la nueva Relación de Puestos de Trabajo de Trujillo Afecta a los 96 empleados y supone un incremento de 1,3 millones de euros, así como la creación de 76 puestos

Javier Sánchez Pablos Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

El último paso se dio ayer con la rubrica de todos los actores en el documento pactado en la mesa general de negociación. Tras meses de trabajo y de numerosas reuniones, los dirigentes políticos y representantes sindicales aprobaron, por fin, la tan demandada Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.

La alcaldesa, Inés Rubio, con cara de satisfacción, explicó que uno de los objetivos del equipo de Gobierno era la ordenación de los recursos humanos del Consistorio, a través de una RPT, que ya se tiene. Apuntó que es un documento que no solo ordena los departamentos, sino que también «dignifica los empleados públicos y les reconoce sus retribuciones salariales, tales como se merecen». Rubio alabó la labor de los representantes sindicales y valoró «la capacidad de llegar a acuerdos».

La alcaldesa remarcó que el nuevo documento da respuesta a 94 empleados municipales y 76 puestos de nueva creación. Supone un incremento en personal de 1,3 millones de euros. El siguiente paso ahora es que este acuerdo vaya a una sesión plenaria, prevista para el 17 de diciembre, para que sea ratificado por la corporación. Si se da el visto bueno, hay que respetar unos plazos de exposición pública. «Si todo sale bien a finales de enero estaría».