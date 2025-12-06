La plaza de toros será el escenario sobre el que se encenderán las luces de Navidad en Moraleja

J. R. N. Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El encendido de la Navidad en Moraleja tendrá lugar hoy, a partir de las 19.00 horas, en la plaza de los toros.

Primero se ... celebrará el tradicional pasacalles navideño de La Carroza del Rey León, a partir de las 19.00 horas, con el recorrido desde la calle Miguel Delibes (calle del Instituto Jálama), avenida Lusitania, calle Zurbarán, calle Juan Bodón Lucio, calle Pizarro, calle Hernán Cortés hasta la plaza de toros de Moraleja.

A las 20.00 horas aproximadamente, se llevara a cabo el encendido de las luces de Navidad desde la Plaza de los Toros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión