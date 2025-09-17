HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La plataforma de asociaciones de Huertas de Ánimas convoca una concentración en Trujillo

Javier Sánchez Pablos

Javier Sánchez Pablos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Integrantes de la plataforma de asociaciones de Huertas de Ánimas han mostrado su malestar en más de una ocasión por la lentitud en la gestión municipal. De hecho, esta agrupación, formada por los colectivos de este núcleo de población, ya programó una concentración a principios de año, que luego se desconvocó. Como la situación no ha cambiado, ahora sí se celebrará esta concentración a modo de protesta. Tendrá lugar este sábado, en el parque de la plaza Coros y Danzas Virgen del Rosario, a las 12.00 horas. Representantes de diferentes formaciones leerán un comunicado. Asimismo, no faltará alguna pancarta reivindicativa.

La protesta viene motivada por «la paralización en la gestión y la pasividad existente», además de promesas incumplidas, según fuentes de la organización. Uno de los aspectos que más critican es el retraso que acumula la puesta en marcha de la residencia de mayores. Demandan igualmente un centro de día, que ya se prometió. El malestar se extiende a otros ámbitos por la necesidad de mejorar viales, infraestructuras y servicios.

