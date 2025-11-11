Piden la reapertura del Centro Joven de Valencia de Alcántara con un vídeo

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

P. CORDOVILLA. Tras conseguir la reapertura del Centro Joven en febrero, después de reunir 1.020 firmas, los jóvenes de la localidad han visto cómo el espacio volvía a cerrar sus puertas seis meses después. Ante el nuevo cierre a mediados de verano, los promotores iniciales, Javier Mena Da Silva, de 14 años, y Francisco Javier Santano López, de 13, junto a Alberto (hermano de Javier), han cambiado de estrategia. En lugar de una nueva recogida de firmas, han protagonizado un cortometraje viral para exigir la reapertura continua del espacio.