Desparecido en Extremadura: Más de 200 personas buscan sin suerte a Antonio Trenado en La Cumbre

La pregunta que se hacía este martes la mayoría de los vecinos de la población cacereña de La Cumbre es: ¿dónde puede estar Antonio Trenado? Se trata del vecino de este municipio que se encuentra desaparecido desde el día de Nochebuena. De hecho, fuentes ... vecinales aseguraban que la última vez que le vieron fue esa noche en un bar.

Ante esta situación, más de 200 personas, muchos de ellos vecinos de la comarca, se echaron este martes a los campos y caminos aledaños a la población coordinados por la Guardia Civil en busca de este hombre de 69 años de edad y de 1,70 metros de estatura, que dejó la cartera y el móvil en casa. Ya, en la noche del lunes, las redes sociales estaban llenas con la fotografía de este hombre.

A pesar de los esfuerzos y del trabajo realizado, hasta el momento no hubo suerte y el operativo se reanudará este miércoles, a las nueve de la mañana, según apuntó la alcaldesa cumbreña, Guadalupe Casero.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que la búsqueda ya se inició el 26 de diciembre, tras interponer un familiar la pertinente denuncia. Para este operativo, ya este martes por la mañana «se desplegó un amplio dispositivo, con numerosas patrullas de la Guardia civil, incluido el equipo Pegaso (que cuenta con un helicóptero para la vigilancia del espacio aéreo), así como un gran número de vecinos, para tratar de localizarle». Por la tarde, se sumó a estos trabajos un agente y su perro del Servicio Cinológico, especializado en la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, participó Cruz Roja, Protección Civil y voluntarios de DYA, junto a la Policía de Trujillo.

Durante la jornada se organizaron diferentes batidas. La primera, con más de un centenar de personas, tuvo lugar a partir de las 10.30 horas, tras pedir la colaboración ciudadana desde el Consistorio cumbreño en un bando. Se repartieron en dos grupos y se recorrieron diferentes caminos, callejas, así como lugares con pozos y corrales, además de cercados. Tomaron dirección tanto a Santa Marta de Magasca como Ibahernando y Trujillo. También se revisó el pantano y la piscina municipal. Una de las vecinas participantes apuntó que, incluso, se revisó «una casa al lado del pantano donde vivieron sus padres y él se crió allí».

Tras esta primera búsqueda, los esfuerzos se dirigieron a los lugares más cercanos de la casa del desaparecido. De hecho, entraron en algunas viviendas y se revisaron pozos, además de algunas parcelas. La idea era seguir los pasos habituales en los paseos diarios de Antonio.

Residentes en la zona recorrieron, tanto este martes por la mañana como por la tarde, campos, cobertizos, corrales y pozos

Tras una hora de descanso, estos trabajos se retomaron, ya a las tres de la tarde, con un despliegue mucho mayor que por la mañana, según apuntó la regidora. Ahí, otras administraciones como el Ayuntamiento de Trujillo pidieron el apoyo ciudadano para continuar con estos trabajos.

Avisó su hijo

Guadalupe Casero recuerda que la voz de alarma de la desaparición de Antonio la dio su hijo. De este modo, algunos vecinos comenzaron a preguntarse algo ya el pasado lunes. No obstante, hasta que la Guardia Civil no diese las instrucciones oportunas, no se puso en marcha el dispositivo de búsqueda. Destaca la gran colaboración de la ciudadanía. Y es que este rastreo no solo se ha hecho andando, sino también en bicicleta, así como en motos y quad.

Vecinos señalaban que uno de los problemas es que este vecino se haya desorientado. Además, consideraban la complejidad que tiene el terreno para llevar a cabo este tipo de trabajos, ya que hay muchas zonas alambradas, cercados y cobertizos. «No es una zona llana. Es como buscar una aguja en un pajar», sentenciaba.

En el momento de la desaparición, Antonio llevaba pantalón vaquero, zapatillas de deportes blancas, jersey azul claro y abrigo azul. En uno de los bandos municipales, se pedía: «Si alguien lo ha visto o sabe de su paradero rogamos lo comunique urgentemente a la familia o llamando al 650 22 34 90», indican.

Los trabajos de búsqueda se reanudarán en la mañana de este miércoles.