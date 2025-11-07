Organizan una ruta senderista en La Vera para el día 23 contra la violencia machista

Hasta el día 18 de este mes tienen de plazo las personas interesadas en inscribirse en la denominada Ruta Senderista La Vera contra las Violencias ... Machistas, organizada por la Mancomunidad en colaboración con el Consejo Comarcal de Mujeres.

También colaboran los ayuntamientos de Cuacos y Collado, partiendo desde el primero para llegar a Collado y regresar a Cuacos, tras completar un recorrido de 14 kilómetros. Será el día 23 cuando, bajo el lema 'Avanzamos, ni un paso atrás', partirá desde la Plaza Mayor, donde podrán recogerse las acreditaciones, a partir de las ocho y media de la mañana.

Es necesario inscribirse previamente, abonando siete euros que darán derecho a regalo y avituallamiento. Más información a través de las redes sociales de organizadores y en el WhatsApp 682 448 624.