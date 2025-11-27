Música y procesiones para Santa Catalina

EMILIO LLORENTE Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Rebollar festejó el martes el día de Santa Catalina de Siena. A las 12.00 horas se celebró la misa mayor en honor de la Santa y al final se cantó el Ramo y procesión por las calles adyacentes al templo parroquial.Al finalizar hubo una degustación de pinchos y dulces todo ello amenizado por la música de la charanga El Bombero. Ya a la tarde, fue el turno de la música con la actuación de los vallenses Charanga Rock en el Centro Social y la posterior sesión con el DJ Dani, en elk mismo espacio.