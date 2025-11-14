HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

'Un mundo lleno de oportunidades' incluye un encuentro con mujeres latinas en Jarandilla de la Vera

Eloy García

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El centro de innovación tecnológica de Jarandilla de la Vera acoge hoy un encuentro con mujeres, enmarcado en el proyecto 'Un Mundo de Oportunidades', que ... impulsa la Diputación de Cáceres a través de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, Aupex.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  3. 3 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  4. 4 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  5. 5 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  6. 6 La avenida de Pardaleras de Badajoz queda cortada por la caída de las ramas de un árbol
  7. 7 Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex
  8. 8

    Puente anuncia un acuerdo inminente para el paso por Toledo del AVE Madrid-Extremadura
  9. 9 Un juzgado suspende de forma provisional la prohibición del teletrabajo en la huelga de USO
  10. 10

    Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 'Un mundo lleno de oportunidades' incluye un encuentro con mujeres latinas en Jarandilla de la Vera