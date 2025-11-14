'Un mundo lleno de oportunidades' incluye un encuentro con mujeres latinas en Jarandilla de la Vera

El centro de innovación tecnológica de Jarandilla de la Vera acoge hoy un encuentro con mujeres, enmarcado en el proyecto 'Un Mundo de Oportunidades', que ... impulsa la Diputación de Cáceres a través de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, Aupex.

Bajo el lema 'Ven a tomar café con mujeres latinas', los organizadores, en colaboración con la Asociación Cultural de Mujeres La Flor de la Jara, invita a los vecinos a participar en el debate titulado 'Cotidianidad y realidad de las mujeres', a partir de las cuatro y media de la tarde.

El proyecto, que incluye exposiciones sobre objetivos de desarrollo sostenible en el medio rural, cambio climático y derechos humanos, además de un maratón fotográfico sobre temas sociales y medioambientales locales, proseguirá a las seis con un nuevo encuentro, en este caso con mayores.

Será en el mismo lugar, en este caso para abordar el programa de cooperación Mandela, que al igual que el resto de iniciativas buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la justicia social, la igualdad y la cooperación internacional.

El programa concluirá el jueves con talleres infantiles sobre cambio climático, en colaboración con la biblioteca Carlos V y la ampa del colegio Conquistador Loaysa.