Múltiples actos por el Día Internacional contra la Violencia de Género en Coria
J.R.N.
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
La Asociación de Mujeres de Coria y Comarca, en colaboración con elAyuntamiento, organiza una serie de actividades con motivo del Día Internacional contra la Violencia ... de Género, que se celebra el próximo 25 de noviembre.
Las actividades comenzarán el viernes 21 a las 21.00 con la representación teatral 'Del grito a la palabra' en la Casa de Cultura de Puebla de Argeme. Se recuerda a las personas que deseen acudir que se pondrá un autobús gratuito.
El domingo a las 17.00 horas tendrá lugar la marcha morada, que saldrá y llegará a la Casa de Cultura. Al finalizar el recorrido, se procederá a la lectura del manifiesto y una exhibición de zumba. Las actividades concluirán el martes 25 a las 12,00 horas, con la lectura del manifiesto en el Ayuntamiento, acto institucional que pondrá el broche final a esta semana de concienciación y reivindicación. Además el puente de hierro se iluminará de morado del 21 al 25 de noviembre. El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a participar en estas actividades, para mostrar su rechazo rotundo a cualquier forma de violencia de género.
