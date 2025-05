Sucesos: Muere un hombre en un accidente con tractor en Torrejón el Rubio, el segundo en menos de una semana

Tania Agúndez Badajoz Martes, 7 de junio 2022, 16:55 | Actualizado 19:46h. Comenta Compartir

Nuevo suceso trágico con un tractor implicado. Un hombre de 52 años ha fallecido este martes al volcar su tractor en la finca 'Criadero', ubicada en el término municipal cacereño de Torrejón el Rubio. Según los datos recogidos por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, el accidente laboral se ha producido en torno a las 13 horas.

El accidente ha consistido en el vuelco del tractor cuando estaba realizando labores agrícolas, quedando atrapado el conductor debajo del vehículo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una patrulla de la Guardia Civil y un equipo sanitario del consultorio médico de Torrejón el Rubio, que cuando han llegado no han podido hacer nada por salvar al hombre, que tras el vuelco ha perdido la vida.

El hombre, L. M. P. D., es natural de la localidad, estaba casado y no tenía hijos. Tiene un hermano y sus padres ya han fallecido. Este diario se ha puesto en contacto con la familia y la alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Pérez, que han preferido no dar detalles del triste suceso por encontrarse muy afectados.

Segundo accidente mortal en una semana

Se trata del segundo incidente con tractor en el que se registra una víctima mortal en menos de una semana. Hay que recordar que viernes 3 de junio murió otro hombre de 45 años en un accidente en Peraleda del Zaucejo.

Siete accidente con tractor en lo que llevamos de año

Este incidente se suma a la larga lista de los sucesos de este tipo ocurridos en los últimos meses en Extremadura. De hecho, con los dos ocurridos esta última semana, se han registrado siete accidente con tractor en lo que llevamos de año.

A finales del pasado mes de mayo se producía otro accidente mortal con tractor. En este caso, otro hombre, de 60 años, perdía la vida por aplastamiento al volcar el vehículo que conducía en una finca ubicada entre la N-630 y la localidad cacereña de Casas del Monte.

Unas semanas antes, a finales de abril, moría por causas similares en La Garrovilla otro hombre de 58 años que realizaba tareas agrícolas.

Un mes antes, a finales de marzo, también resultó herido de gravedad en un accidente de tractor un joven de 37 años en una finca cercana a Fuenlabrada de los Montes, en Badajoz.

El 13 de enero, un trabajador de 42 años fue herido de gravedad al volcar el tractor que conducía en una finca cercana a Mérida.

Tan solo diez días antes, el 3 de enero, se registró otro accidente con un tractor. Un hombre de 55 años resultó herido de gravedad al ser arrollado por la máquina cuando trabajaba en una finca de Valdefuentes llamada Cañada Honda, ubicada en el kilómetro 15 de la EX-105. El varón sufrió politraumatismos e ingresó en cuidados intensivos.

Lacra

El número de personas del sector que fallece en este tipo de siniestros es una lacra silenciosa sumida en una nebulosa dentro de los registros oficiales. Las estadísticas de la administración contabilizan los accidentes laborales con tractores se alejan en muchas ocasiones la realidad. Los datos de accidentes mortales son mucho más bajos. Ese desfase atiende a que, a menudo, estos sucesos no se consideran laborales. El motivo es que muchos de estos accidentes no se consideran laborales porque los sufren personas que no están dadas de alta como trabajadores.

Los expertos apuntan a diferentes factores para explicar esta elevada siniestralidad. Por un lado, el campo es un cóctel que concentra actividades diferentes, trabajos en altura, con materiales pesados, uso de maquinaria con engranaje, manejo de animales... A estas circunstancias habría que añadir el envejecimiento de un sector con una edad media de 62 años y su escaso relevo, así como la inversión en maquinaria nueva.