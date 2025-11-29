Mercado de San Andrés en Jaraíz de la Vera

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

P. D. SAMINO. Mañana domingo se celebrará en la plaza Mayor de Jaraíz de la Vera el tradicional mercado de San Andrés, que este año tendrá un ambiente muy navideño. Se darán cita 30 puestos, entre las 10.00 y las 14.00 horas, organizado por el Ayuntamiento. Además, como actividades complementarias y de animación habrá 'pintacaras' para los niños, cabezudos y música. Y, a partir de las 12.00 horas, el Museo del Pimentón organiza una visita guiada por las calles en las que hay placas de cerámica con inscripciones del cancionero popular de la localidad. Forman una ruta singular, la mayor parte de ellas repartidas por la judería jaraiceña o casco antiguo formado por calles gremiales.