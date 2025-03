El 30 de mayo será juzgado el agresor del alcalde de Casar de Cáceres

El alcalde Rafael Pacheco no se ha personado en el procedimiento como acusación particular.

Sergio Lorenzo Cáceres Jueves, 27 de abril 2023, 14:22 Comenta Compartir

No hubo acuerdo. Este jueves ha tenido lugar, en la Audiencia Provincial de Cáceres, la vista previa al juicio por la agresión que el 2 ... de marzo del año pasado sufrió el alcalde de Casar de Cáceres, el socialista Rafael Pacheco. El abogado defensor, Carlos Jesús Tovar, no llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Cáceres, por lo que el juicio tendrá lugar el 30 de mayo. En este procedimiento no hay acusación particular, ya que el alcalde no se ha personado en el procedimiento con un abogado que pida pena a su agresor. Él se ha limitado a denunciar la agresión ante la Guardia Civil.

Según el escrito de acusación publica, la agresión ocurrió el 2 de marzo de 2022, cuando el procesado, un hombre de alrededor de 40 años, se acercó al alcalde y sin mediar palabra le dio un puñetazo en la cara, rompiéndole las gafas. La fiscalía señala que le atacó porque estaba en desacuerdo con la decisión del alcalde de trasladar la Cruz de los Caídos de la conocida como Plaza de los Abuelos al cementerio. El procesado niega que la agresión tenga relación alguna con el traslado de la cruz. Agresión sin mediar palabra Él se acercó a Rafael Pacheco cuando precisamente estaba en la plaza en la que fue retirado el símbolo cristiano, se encontraba visitando unas obras. Sin mediar palabra le golpeó en la cara, causándole una contusión en la pirámide nasal con eritema extenso, hematoma ciliar derecho y escoriaciones en ambos lados de la pirámide nasal, posiblemente tras romperle las gafas. Las lesiones necesitaron una primera asistencia facultativa y el trascurso de siete días de perjuicio básico. El agresor, según indica la acusación, tiene un trastorno bipolar de años de evolución que afecta a sus facultades psíquicas de un modo muy intenso, y necesitan ser sometidas a control periódico por los servicios de psiquiatría. El procesado ya ha pagado la reparación de las gafas que rompió, que costó 131,88 euros, y su abogado ha señalado que está arrepentido de lo sucedido. La Fiscalía pide que le condenen a siete meses de prisión, pagar una multa de 720 euros y que durante tres años esté sometido a tratamiento psiquiátrico y libertad vigilada. El abogado defensor tiene previsto solicitar la absolución en el juicio del día 30 ya que, según él, se debe de aplicar la eximente total por alteración psíquica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión