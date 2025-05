Agreden al alcalde de Casar de Cáceres mientras visitaba la obra de la plaza de Los abuelos

REDACCIÓN Miércoles, 2 de marzo 2022, 18:39 | Actualizado 19:16h. Comenta Compartir

El alcalde de Casar de Cáceres , Rafael Pacheco Rubio, ha sido agredido este miércoles por un vecino mientras se encontraba visitando las obras de la plaza de Los Abuelos.

Según ha relatado el primer edil a HOY, «estaba en la obra y he visto acercándose a mí a esta persona y sin decir nada me ha dado un puñetazo en la cara que ha hecho saltar mis gafas y he comenzado a sangrar por la nariz». Los hechos han tenido lugar esta mañana y en presencia de varias personas que se encontraban junto a él.

El autor de la agresión no ha mediado ni una sola palabra con el regidor, y tras propinarle el golpe se ha marchado de nuevo en su coche, que había estacionado mal para dirigirse hacia donde él estaba. «No ha dicho nada, lo he visto acercarse y he pensado que vendría a comentarme algo, pero a lo que venía era a darme un golpe», ha dicho.

Pacheco ha tenido que ser atendido en el centro de salud de la localidad, donde se le han realizado un chequeo y dado un punto de aproximación.

Sobre los motivos de la agresión, Pacheco cree que «podría tener relación con el traslado de la Cruz al cementerio pero sólo es una suposición».

Denuncia

El regidor casareño se ha trasladado al cuartel de la Guardia Civil para interponer la denuncia, ya que se trata de un delito de atentado contra la autoridad. En el artículo 550 del Códido Penal se detalla que «son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas».

Además, se añade que los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos. Si la autoridad contra la que se atenta es, como en este caso, a un integrante de las corporaciones locales se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.

Pacheco ostenta la alcaldía desde el año 2015 y fue reelegido en las elecciones del año 2019.

Condena

El PSOE de Casar de Cáceres ha emitido un comunicado en el que condena los hechos. «Nuestro rechazo y repulsa ante cualquier tipo de violencia, máxime hacia representantes públicos, que trabajan día a día por su pueblo y que merecen el respeto a todos. Una agresión cobarde e injustificable que nos impulsa a defender más que nunca la palabra, el diálogo y el respeto», indica en la nota. «Los discursos del odio generan odio. No vamos a permitir que los intolerantes, en un pueblo que hace gala, al igual que nuestro partido, de los valores de la diversidad y la pluralidad, ganen espacio».