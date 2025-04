Kiko Rivera inaugura las fiestas del Ramo de Casar de Cáceres con gran expectación de público

Lucía Campón Gibello Viernes, 2 de septiembre 2022, 15:57 Comenta Compartir

Anoche en la plaza de Sancho IV había especial revuelo por ver la actuación del dj Kiko Rivera en Casar de Cáceres. Él fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a unas fiestas del Ramo que llegan con mucha fuerza tras dos años paralizadas por la pandemia.

Centenares de casareños y de vecinos de otras localidades quisieron estar en este acto inaugural que comenzó a las once de la noche. El hijo de Isabel Pantoja subió al escenario unos minutos después de la una de la madrugada. Sus primeras palabras fueron un «buenas noches Casar de Cáceres», a lo que el público le respondió con vítores. El espectáculo de Rivera se prolongó durante una hora y media. El dj hizo partícipe al público con algunos de sus temas, el primero que sonó fue 'Quítate el top'.

Durante su actuación el cantante interactuó con el público que se mostró muy entregado, a medida que intercalaba temas de regaetton más antiguos con los más actuales.

Entre los asistentes había quienes aseguraban que el dj les gustaba, mientras otros reconocían que estaban allí por la fama del artista invitado. «La verdad que anima mucho», confirmaron un grupo de adolescentes que se situaron en primera fila. De hecho, de esta actuación no sólo disfrutaron jóvenes, si no que hasta la plaza se aproximaron numerosos niños y vecinos de mayor edad. «Yo no sabía lo que tocaba ni cantaba pero lo hace bien el chico», dijo Prado, una casareña que ronda los 60 años. Muchos aguardaron sentados la llegada del artista, y descubrieron a qué se dedicaba en directo. «Fue mi madre la que me compró los primeros platos y así fue cómo comencé en esto hace ya 12 años», dijo el dj de 38 años a HOY CASAR antes de subirse al escenario.

En un par de ocasiones animó al público a acompañarle en el escenario, y los organizadores tuvieron que poner orden ante la gran demanda de candidatos que querían estar junto al dj. Uno de los momentos en los que estuvo acompañado fue cuando cantó uno de sus singles, 'Por un besito' o uno de los temas más sonados como 'El tubo de escape'.

Es la primera actuación que Rivera realiza en la localidad y antes de despedirse con un el tema de Los Rebujitos 'Todos los besos' manifestó que «a ver si podemos volver pronto». Rivera también hizo un guiño a la Torta del Casar, que había degustado durante la cena en el Restaurante Casa Claudio.

A las 2.30 horas el dj se despidió del público casareño y se marchó de la plaza arropado por muchos a los que les había gustado verlo actuar allí. Rivera también se fotografió con numerosas personas a su paso por Casar, y se mostró cercano con quienes reclamaron su atención.

Para este acto inaugural la empresa casareña Prosoni también contó con los dj's Javier Declara, Leo Sánchez y Fran Casar. Rivera estuvo también acompañado por su amigo y compañero de profesión, el cacereño Cristian Deluxe. La fiesta se prolongó hasta las cinco de la madrugada.