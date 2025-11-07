Las Jornadas en Defensa de los Caminos y Vías Pecuarias comenzarán este viernes en Garciaz
J. Sánchez
Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00
La localidad acoge las XVII Jornadas en Defensa de los Caminos y Vías Pecuarias, que tendrá lugar desde hoy hasta el domingo. Organizada por la ... Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos y la Asociación Cultural Raíces de Deleitosa, tiene como objetivo revindicar y difundir la importancia de los caminos públicos y vías pecuarias en el medio rural extremeño. De este modo, ecologistas, juristas y técnicos debatirán y compartirán experiencias, además de recorrer «los trazados históricos que sustentan la cultura y la biodiversidad del territorio».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión