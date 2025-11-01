Jornada de plantación del 7 al 9 de noviembre

J. R. N. Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La jornada de plantación con voluntarios de EVC Arrago se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre en Descargamaría. Las salidas tendrán lugar desde Badajoz a las 16.00 horas, desde Mérida a las 17.00, y desde Cáceres a las 18.15, siendo el regreso tras la comida del domingo regresando de vuelta por Cáceres-Mérida-Badajoz. La actividad sera gratuita hasta completar las treinta plazas disponibles, y las inscripciones se pueden realizar a través de un formulario web. Para más información, se pueden poner en contacto en el 666 445 091 o en el 924 387 189.