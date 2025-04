Jesús Rentero, profesor, edil y concursante de televisión

Javier Sánchez Pablos Lunes, 11 de septiembre 2023, 07:22 Comenta Compartir

El profesor Jesús Rentero, seguramente, será recibido de un modo especial por sus alumnos esta semana, con el inicio de curso. Esa bienvenida, quizá, no sea sobre su asignatura de Informática, sino de su reciente éxito en televisión.

Este docente y jefe de estudios del instituto Mario Roso de Luna de Logrosán, natural de Madroñera, ha ganado 15.000 euros en el programa 'Allá tú', emitido hace unos días en Telecinco. Se trata del concurso, presentado por Jesús Vázquez, en el que hay que apostar por una caja, frente a las que tienen los compañeros del programa, con más o menos dinero. Al final, el concursante madroñero, guiado por la su intuición y apoyado por la suerte, se quedó con la caja número 6 hasta el final del programa, que tenía ese suculento premio.

La aventura de este vecino de 36 años con los concursos televisivos comenzó hace unos siete años. Reconoce que siempre le han llamado la atención. Su primera intentona fue en ¡'Boom'!, con un grupo de amigos. Hicieron el casting en Cáceres. Aunque no fueron seleccionados, sí dijeron a Rentero que tenía el perfil para participar en los concursos de la televisión.

Matiza que lo principal para ser elegido es no quedarse callado y «ser echado para adelante con el fin de dar juego»

A partir de ahí, estuvo en 'Ahora Caigo', siendo el concursante principal. Ahí no se llevó nada. También participó en 'La ruleta de la suerte', tras pasar el casting oportuno. Sostiene que ya tiene 'el truquillo' para ser seleccionado. Matiza que lo principal para ser elegido es no quedarse callado y «ser echado para adelante con el fin de dar juego en el programa» En este último espacio de Antena 3 se llevó 1.200 euros.

Experiencia

Rentero explica que siempre fue un aficionado de 'Allá tu'. Por tanto, cuando se enteró de que se iba a volver a grabar, no dudó en meterse en la web de la productora para rellenar el formulario para participar en este espacio. En este caso, el casting lo hizo online. «Estando de Erasmus en Turquía me llamaron para decirme que estaba seleccionado», sostiene el docente. «La experiencia ha sido muy chula», remarca.

Recuerda que, en este espacio, comenzó en los laterales con diferentes cajas. Ya, en el octavo programa, se convirtió en el concursante principal para optar a los grandes premios. En este caso, cambió su caja por la número 6, «que era el número del 'cumple' de mi madre». Esa intuición le hizo ganar ese premio de 15.000 euros. Una vez que reciba el dinero, le gustaría hacer una fiesta con sus amigos y alguna inversión, como recuerdo de este espacio.

Apunta que, durante los ocho programas, en sus presentaciones, ha intentado que se conociera la tierra. También reivindicó la formación profesional y puso de manifiesto problemas como el tren de Extremadura. No dejó de nombrar la zona de Villuercas, la población de sus padres, Aldeacentenera, o su propio municipio, Madroñera.

Jesús explica que, hasta que este espacio no ha salido emitido, ha tenido que guardar silencio, por contrato. Una vez que se pudo ver, no le han faltado las llamadas, mensajes y saludos para felicitarle. «Lo vio todo el pueblo», apunta. A partir de hoy, llegarán las felicitaciones de sus alumnos, ya que todavía no se ha encontrado con ellos, desde que terminó el pasado curso.

Ahora, tiene que esperar a volver a presentarse a un programa de este tipo, también por contrato. No obstante, cuando pase ese tiempo estipulado, no descarta volver a estar en un espacio de estas características.

Jesús Rentero, persona inquieta de 36 años, además de ser aficionados a los concursos, le gusta el deporte. Asimismo, compagina su faceta docente con la Concejalía de Festejos, Cultura y Educación en Madroñera.