HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JARANDILLA DE LA VERA

Instalan un nuevo sistema de videovigilancia en las principales vías municipales

Eloy García

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Mejorar la seguridad vial y prevenir posibles actos vandálicos y robos son algunos de los objetivos que persigue la instalación del nuevo sistema de cámaras de videovigilancia en Jarandilla de la Vera, que ya se encuentran operativas «en diferentes puntos estratégicos del municipio».

Así se asegura desde el Ayuntamiento, destacando que la seguridad vial y ciudadana ha quedado reforzada, pues varias cámaras se han instalado en las principales intersecciones y vías municipales. Entre estas, varias intersecciones de la avenida de la Vera (carretera EX-203).

Este proyecto, subvencionado por la Diputación Provincial, responde al «firme compromiso del equipo de gobierno con la mejora de la calidad de vida y la tranquilidad de los vecinos», aseveran.

«Las cámaras permitirán un mayor control de los accesos y principales vías de tránsito, facilitando la gestión del tráfico, la detección de incidencias y la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de necesidad», concluyen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  3. 3 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  4. 4 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  5. 5

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  6. 6 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  7. 7 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  8. 8 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa
  9. 9 Un quinto premio del 95 pendiente de cobro y enmarcado en un mercadillo... así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad
  10. 10

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Instalan un nuevo sistema de videovigilancia en las principales vías municipales