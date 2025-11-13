Instalan un nuevo sistema de videovigilancia en las principales vías municipales

Eloy García Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Mejorar la seguridad vial y prevenir posibles actos vandálicos y robos son algunos de los objetivos que persigue la instalación del nuevo sistema de cámaras de videovigilancia en Jarandilla de la Vera, que ya se encuentran operativas «en diferentes puntos estratégicos del municipio».

Así se asegura desde el Ayuntamiento, destacando que la seguridad vial y ciudadana ha quedado reforzada, pues varias cámaras se han instalado en las principales intersecciones y vías municipales. Entre estas, varias intersecciones de la avenida de la Vera (carretera EX-203).

Este proyecto, subvencionado por la Diputación Provincial, responde al «firme compromiso del equipo de gobierno con la mejora de la calidad de vida y la tranquilidad de los vecinos», aseveran.

«Las cámaras permitirán un mayor control de los accesos y principales vías de tránsito, facilitando la gestión del tráfico, la detección de incidencias y la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de necesidad», concluyen.