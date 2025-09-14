HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fotografía del incendio que ha arrasado 25 hectáreas en Perales del Puerto HOY

Un incendio arrasa 25 hectáreas de monte y cultivos en Perales del Puerto

El incendio obligó a la movilización de numerosos medios y vecinos de Perales y Hoyos, y sus pavesas llegaron hasta Moraleja y Vegaviana

Juan Ramón Negro Galán

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:07

Un incendio ha arrasado un total de veinticinco hectáreas en la zona denominada Camino de Villasbuenas de Gata en el termino municipal de la localidad serragatina de Perales del Puerto. Comenzó sobre las doce de la noche y seguramente de forma intencionada, y ha sido sofocado sobre las cinco de la mañana de hoy domingo 14 de septiembre, según ha indicado el alcalde del municipio peraliego, Andrés Manzano Redondo.

El primer edil de Perales del Puerto ha señalado que en la extinción del mismo han participado bastantes medios y varios retenes. Además, ha explicado que las llamas han arrasado con zonas de monte bajo, pastos, algún olivar, y algunas zonas también de pinos.

El alcalde fue uno de los primeros en llegar al lugar junto a dos vecinos, que pudieron contener el incendio en la hasta que el viento sopló en dirección Moraleja y comenzaron a llegar los retenes, además de varias personas con tractores con agua del pueblo de Perales del Puerto, y también del vecino municipio serragatino de Hoyos.

Con el aire las pavesas del incendio, han llegado hasta localidades como Vegaviana o Moraleja, donde los vecinos y vecinas de estos dos municipios cacereños las podían ver en sus calles, y en los bordes de las aceras.

Mensajes del alcalde Perales del Puerto

El alcalde de Perales del Puerto, Andrés Manzano Redondo, ha enviado por sus redes sociales hoy domingo donde se podía leer el mensaje «queremos agradecer de corazón la intervención de los bomberos del Infoex, así como la colaboración de todos los vecinos que han arrimado el hombro para ayudar en la extinción del incendio que hemos sufrido en nuestro pueblo». Ademas, el primer edil peraliego ha destacado la actitud solidaria de los vecinos con otro mensaje que decía «gracias a todos por vuestra entrega y solidaridad. Unidos, Perales del Puerto siempre se levanta».

