Los bomberos tratan de sofocar un incendio entre Gévora y Valdebótoa
Los agentes contraincendios cuentan con el apoyo de hidroaviones
Badajoz
Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:42
Los bomberos municipales de Badajoz y técnicos del Infoex tratan de sofocar un incendio declarado esta tarde de sábado en las inmediaciones de las Casas Aisladas de Gévora, entre Gévora y Valdebótoa. Entre los medios disponibles, además de los vehículos autobomba de los Bomberos, se encuentran hidroaviones.
El fuego ha devorado pastos, lo que ha generado mucho humo que ha obligado a la Policía Local de Badajoz a cortar la carretera que une las casas dispersas de Gévora con la pedanía de Valdebotoa. De esta forma, también han facilitado a los efectivos las tareas de extinción.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.