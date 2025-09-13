HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 13 de septiembre, en Extremadura?
Un hidroavión descarga agua en un incendio. HOY

Los bomberos tratan de sofocar un incendio entre Gévora y Valdebótoa

Los agentes contraincendios cuentan con el apoyo de hidroaviones

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:42

Los bomberos municipales de Badajoz y técnicos del Infoex tratan de sofocar un incendio declarado esta tarde de sábado en las inmediaciones de las Casas Aisladas de Gévora, entre Gévora y Valdebótoa. Entre los medios disponibles, además de los vehículos autobomba de los Bomberos, se encuentran hidroaviones.

El fuego ha devorado pastos, lo que ha generado mucho humo que ha obligado a la Policía Local de Badajoz a cortar la carretera que une las casas dispersas de Gévora con la pedanía de Valdebotoa. De esta forma, también han facilitado a los efectivos las tareas de extinción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  2. 2 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  3. 3 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  4. 4 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  5. 5

    El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre
  6. 6 El hijo de Vara se casa en Mérida
  7. 7 Prisión provisional para un vigilante acusado de agresiones sexuales en un centro de menores de Villanueva
  8. 8 La presión policial se intensifica contra las redes de drogas en la provincia de Badajoz
  9. 9 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  10. 10 La Junta y las empresas no llegan a un acuerdo y el transporte escolar de 5.000 alumnos sigue sin garantizarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los bomberos tratan de sofocar un incendio entre Gévora y Valdebótoa

Los bomberos tratan de sofocar un incendio entre Gévora y Valdebótoa