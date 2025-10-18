Identifican al conductor que se dio a la fuga tras atropellar a una joven en Navalmoral de la Mata

paso de patones en el que atropellaron a una joven.

Guardia Civil y Policía Local tienen plenamente identificado al conductor de un vehículo, un Mitsubishi blanco, que se dio a la fuga tras atropellar a una joven en Navalmoral de la Mata pasada la una del mediodía del jueves en el paso de peatones que da acceso al supermercado Lidl, pese a que algunos de los testigos intentaron pararlo sin éxito.

De ahí la investigación que se abrió para identificarlo, puesto que esos mismos testigos tomaron fotografías y videos de lo ocurrido para que el hecho no quedara impune.

La instrucción le corresponde a la Policía Local, asegurando fuentes policiales que al conductor le puede caer una sanción importante puesto que hay todo tipo de pruebas.

La víctima, de 26 años, resultó herida leve.

