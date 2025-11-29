Hoy se reabre el Centro Joven de Valencia de Alcántara tras un vídeo viral de protesta

P. Cordovilla Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La persistencia de los jóvenes de Valencia de Alcántara, que recurrieron a un vídeo viral para exigir la reapertura de su Centro Joven, ha dado sus frutos. Tras el cierre del espacio este verano, la asociación Vayavarapalo y un grupo de jóvenes promotores (Javier Mena Da Silva, Francisco Javier Santano López y Alberto, entre otros) lograron que el Ayuntamiento anunciara la reapertura del centro hoy con un horario regular y un profesional para su gestión.

A principios de noviembre, la frustración por el cierre del Centro Joven, que había reabierto en febrero tras una recogida de 1.020 firmas, llevó a los jóvenes a cambiar su estrategia. En lugar de una nueva campaña de rúbricas, crearon un cortometraje, editado por Sergio Luis Paz, que reflejaba la «desolación de no saber a dónde ir y pasar las tardes».

El mensaje era claro, la gente joven necesita un lugar propio especialmente con la llegada del mal tiempo, y exigían que el centro, inaugurado en 2011, fuera reconocido como un «servicio básico» que funcionara de forma ininterrumpida.