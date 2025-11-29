HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
VALENCIA DE ALCÁNTARA

Hoy se reabre el Centro Joven de Valencia de Alcántara tras un vídeo viral de protesta

P. Cordovilla

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La persistencia de los jóvenes de Valencia de Alcántara, que recurrieron a un vídeo viral para exigir la reapertura de su Centro Joven, ha dado sus frutos. Tras el cierre del espacio este verano, la asociación Vayavarapalo y un grupo de jóvenes promotores (Javier Mena Da Silva, Francisco Javier Santano López y Alberto, entre otros) lograron que el Ayuntamiento anunciara la reapertura del centro hoy con un horario regular y un profesional para su gestión.

A principios de noviembre, la frustración por el cierre del Centro Joven, que había reabierto en febrero tras una recogida de 1.020 firmas, llevó a los jóvenes a cambiar su estrategia. En lugar de una nueva campaña de rúbricas, crearon un cortometraje, editado por Sergio Luis Paz, que reflejaba la «desolación de no saber a dónde ir y pasar las tardes».

El mensaje era claro, la gente joven necesita un lugar propio especialmente con la llegada del mal tiempo, y exigían que el centro, inaugurado en 2011, fuera reconocido como un «servicio básico» que funcionara de forma ininterrumpida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  6. 6

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  7. 7 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  8. 8

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  9. 9 Extremadura enciende este viernes la Navidad
  10. 10 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hoy se reabre el Centro Joven de Valencia de Alcántara tras un vídeo viral de protesta