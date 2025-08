Así fue el homenaje a Víctor Ullate en La Vera, el aclamado bailarín que se afincó en Extremadura

R. H. Lunes, 4 de agosto 2025, 14:03 | Actualizado 14:15h. Comenta Compartir

El bailarín y coreógrafo Víctor Ullate recibió este domingo un caluroso homenaje en la clausura de la 8ª Muestra de Cine y Cultura de la Vera, MCCV. La actriz Luisa Gavasa fue la encargada de entregarle una faltriquera verata, como reconocimiento a su decisión de vivir en la comarca cacereña. En el acto de reconocimiento a Ullate -en posesión del Premio Nacional de Danza de España, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Max de Honor o la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo- participó la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.

Presentado por la actriz Isabel Cámara, el evento tuvo lugar en el Castillo de los Condes de Nieva, en Valverde de la Vera. Comenzó a las 22:00 y se prolongó hasta casi la medianoche. Victoria Bazaga abrió el homenaje felicitando a la directora de la muestra, Mane Cisneros, y a todo su equipo, por este «maravilloso proyecto». Bazaga centró su intervención en mostrar su admiración y agradecimiento hacia Víctor y su legado:

«Hoy me ha regalado la vida la suerte de ser consejera cuando se le da un homenaje a Víctor Ullate, es un regalo que no me merezco, pero que estoy encantada de compartir con vosotros. Hay que darte las gracias, Víctor, por todo lo que has hecho por España y por la danza. Hay que darte las gracias por ser valiente, por haber sido capaz de irte y de volver, por ser fuerte y orgulloso. Y, sobre todo, por ser generoso, porque has hecho posible que otros bailarines y bailarinas triunfen».

Tras la proyección del largometraje documental 'La danza de la vida', de la directora Elena Cid, sobre la trayectoria personal y profesional de Víctor Ullate, el bailarín recibió, de manos de Luisa Gavasa, una faltriquera verata, como símbolo de vecindad y amor por la comarca. La entrega de la faltriquera es un reconocimiento de la MCCV a cineastas, artistas o intelectuales que han elegido la Vera como lugar para vivir o descansar. Este año la faltriquera ha sido confeccionada en cuero repujado por la artista jaraiceña María Rodríguez.

Víctor Ullate se mostró profundamente agradecido por el homenaje y tuvo palabras de cariño y devoción por la comarca de la Vera, una tierra que considera como propia y donde ha encontrado la amistad de verdad.

«Hasta que no he venido a La Vera no he sentido la amistad de corazón… Me siento muy feliz de estar aquí. No he nacido aquí, pero es como si hubiera nacido, la quiero muchísimo. La Vera es algo que me ha llegado al corazón y me cuesta salir de aquí».

También agradeció a la consejera Victoria Bazaga, y a la gran bailarina cubana Menia Martínez, su presencia en el evento. Finalmente, Ullate, al borde de las lágrimas, quiso compartir el reconocimiento con su compañero de vida, Eduardo Lao:

«Quiero compartir también este premio, o este día, con una persona que ha estado siempre a mi lado y ha hecho posible muchas cosas, cosas que no se saben. Ha hecho ballets, ha dirigido la compañía durante mucho tiempo, es mi compañero, mi pareja, mi todo. Se lo agradezco en el alma. Siempre ha estado ahí sin pedir nada a cambio, y te mereces tantas cosas... Siempre has estado en la entrega de todo y al margen de todo«.

El momento más emocionante de la noche se produjo cuando, de forma inesperada, Arantxa Sagardoy, Alfredo Bravo y Eduardo Lao salieron al escenario para regalar una danza a Víctor. Arantxa Sagardoy y Alfredo Bravo son dos prestigiosos bailarines, fundadores de la compañía de danza contemporánea Plan B. Mencionar, con respecto a Eduardo Lao, que hacía más de 20 años que no bailaba delante de público.

Con este homenaje, en el que también participaron alcaldes y alcaldesas de la comarca, se clausura la 8ª edición de la Muestra de Cine y Cultura de la Vera, MCCV, que, durante 14 días, ha llevado el cine, la danza, el teatro y la música a once pueblos veratos.