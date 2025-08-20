HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sucesos de Extremadura

Herida tras la colisión entre un coche y una moto en Navalmoral de la Mata

La herida, que sufre un trauma en la muñeca, ha sido trasladada al hospital Campo Arañuelo en estado 'menos grave'

R. H.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:04

Una mujer de 32 años ha resultado herida tras la colisión entre un coche y una moto en Navalmoral de la Mata.

En concreto, el accidente ha ocurrido en la calle Casatejada, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del suceso a las 10:26 horas de este miércoles.

La herida, que sufre un trauma en la muñeca, ha sido trasladada al hospital Campo Arañuelo en estado 'menos grave'.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una patrulal de la Policía Local.

