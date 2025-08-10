HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Herida una menor en una salida de vía en la autovía EX-A1 a la altura de Coria

Este domingo también se ha registrado otro accidente de tráfico en la carretera N-523, en Cáceres, aunque sin heridos

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:51

Una menor ha resultado herida en la mañana de este domingo en un accidente de tráfico registrado en la autovía EX-A1 a la altura de Coria. Según informan desde la Guardia Civil de Tráfico, el suceso ha tenido lugar a las 9.30 horas en la citada carretera, a la altura del punto kilométrico 83,700.

El accidente se ha producido cuando el vehículo en el que viajaba la pequeña sufrió una salida de vía por el margen derecho. Como consecuencia, la niña ha resultado herida, mientras que el conductor y el resto de ocupantes salieron ilesos.

Además, en la mañana de este domingo también se ha registrado otro siniestro vial en las carreteras de la provincia extremeña.

El otro accidente de tráfico tuvo lugar a las 5 horas en la carretera N-523, a la altura del punto kilométrico 26,200 (sentido ascendente), dentro del término municipal de Cáceres.

El accidente consistió en la salida de vía por el margen derecho de una furgoneta, en la que viajaba únicamente su conductora, que resultó ilesa.

En ambos sucesos, agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres acudieron al lugar para auxiliar a las personas implicadas y garantizar la seguridad vial del resto de usuarios de la vía.

